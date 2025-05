Horror-Massen-Crash in Monaco: Fast Hälfte der Fahrer out

Heftiger Start-Crash bei der Formel 2! Schon in der ersten Kurve schieden neun Fahrer aus.

Bevor die F1-Stars rund um Max Verstappen und Lewis Hamilton die Straßen von Monaco unsicher machen, hatten die Piloten der Formel 2 ihr Feature-Race. Doch schon in der ersten Kurve kam es zu einer großen Massenkarambolage.

Unfall ohne Verletzte

Zum Glück blieben alle Piloten bei diesem Crash unverletzt. Den Auffahrunfall löste eine Kollision zwischen Victor Martins und Pole-Setter Alex Dunne in der ersten Kurve aus. Weitere Piloten krachten dadurch. Am Ende waren von den 22 Fahrern neun in der ersten Runde raus.

Das Rennen wurde nach der ersten Runde zurecht unterbrochen. Die Strecke wurde geräumt. Das restliche Rennen verlief ohne größere Unfälle. Am Ende holte sich der Amerikaner Jak Crawford den Sieg und der Engländer Luke Browning übernahm dank seinem vierten Platz die Gesamtführung.

Große Neuerung

Ob der Massen-Crash ein kleiner Vorgeschmack für den eigentlichen Grand Prix von Monaco ist? Sie können das Rennen im Fürstentum im oe24-Live-Ticker ab 14:30 verfolgen.

Die wichtige Pole holte sich am Samstag der McLaren-Pilot Lando Norris, vor dem Lokalmatador Charles Leclerc (Ferrari) und Teamkollegen Oscar Piastri. Eine Regeländerung soll für mehr Spannung auf dem engen Stadtkurs sorgen. Die FIA führt nur für dieses Rennen einen zweiten verpflichtenden Boxenstopp ein, um für mehr Strategien zu sorgen.