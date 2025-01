Insider packt aus: So tickte Michael Schumacher wirklich

„Was man von außen sieht, entspricht nicht dem, was man von innen sieht"

Mit seinen sieben Weltmeistertiteln ist Michael Schumacher nach wie vor der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Während ihn seine Fans verehrten, war der Deutsche für andere arrogant und hochnäsig. Wie ein Ferrari-Insider nun verriet, entspricht dieses Image aber keineswegs der Realität.

„Was man von außen sieht, entspricht nicht dem, was man von innen sieht", so der frühere Ferrari-Ingenieur Rob Smedley im „The Red Flags Podcast“. „Michael wurde von außen immer als arrogant, roboterhaft und schrecklich wahrgenommen. In Wirklichkeit aber war er ein wunderbarer Mensch und zudem sehr großzügig“, so der Insider. Schumacher sei stets "bescheiden und demütig" gewesen.

Selbstzweifel und Demut

Der Deutsche hatte „Selbstzweifel, die ihn anspornten, so großartig zu sein, wie er war“, so Smedley weiter. Vor allem zu seinem Team sei Schumacher „sehr großzügig“ gewesen.

Seit einem Ski-Unfall im Dezember 2013 wird Michael Schumacher von der Öffentlichkeit abgeschirmt, über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt.