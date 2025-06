Leclerc reagiert auf Wechsel-Gerüchte: "Ich liebe Ferrari!"

Vor dem Kanada-GP brodelt die Gerüchteküche rund um Charles Leclerc. Der Ferrari-Star stellt aber klar: Ein Abschied steht nicht zur Debatte

Im Vorfeld des Rennens in Montreal (13.-15. Juni) wurde Charles Leclerc (27) mit Wechsel-Gerüchten konfrontiert. Ein Abschied von Ferrari? Für den Monegassen völlig ausgeschlossen. "Ich bin überrascht, woher das kommt. Ich habe nie etwas in diese Richtung gesagt", so Leclerc. Vielmehr betont der 27-Jährige: "Ich liebe dieses Team und will Ferrari zurück an die Spitze bringen."

Ziehen alle an einem Strang

Leclerc sieht sich mit Teamchef Fred Vasseur (57) und Lewis Hamilton (40) auf einem gemeinsamen Weg. "Wir teilen die gleiche Vision. Wir arbeiten hart daran, wieder Rennen zu gewinnen", so der Ferrari-Star. Den externen Druck blendet er aus: "Niemand setzt uns so sehr unter Druck wie wir selbst."

Podium als Ziel

Für den Kanada-GP bleibt der Monegasse realistisch: Ein Sieg sei kaum drin, ein Podestplatz aber durchaus möglich. Besonders die Stärke über Randsteine, wie zuletzt bei seinem Heimrennen in Monaco, könnte Ferrari am Circuit Gilles Villeneuve helfen, den Rückstand auf McLaren zu verkürzen.