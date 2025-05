Leclerc stinksauer: "Das ist doch ein verfluchter Witz!"

Der Ferrari-Fahrer explodierte am Funk.

Max Verstappen hat in Imola in beeindruckender Manier seinen zweiten Formel-1-Sieg 2025 und seinen insgesamt 65. geschafft. Der Formel-1-Weltmeister gewann am Sonntag im Red Bull das erste Europa-Rennen dieser Saison nach einem Überholmanöver in der ersten Runde gegen McLaren-Pilot Oscar Piastri, der als Dritter etwas von seiner WM-Führung einbüßte. Zweiter wurde Piastris Teamkollege Lando Norris. Lewis Hamilton gelang als Vierter im Ferrari-Heimrennen ein Achtungserfolg.

"Was habe ich getan?"

Aufregung gab es hingegen um den zweiten Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der auf Platz 6 landete. „Ich habe vor dem Rennen schon gesagt: Das ist eines dieser Rennen, in denen man mit Herz fahren muss, wo man auch mal die Ellenbogen ausfahren muss“, so der Monegasse zu Sky. „Und ich weiß, dass man da oft ans Limit geht - manchmal auch drüber.“

Absolut ans Limit ging Leclerc dabei bei einem Duell mit Albon. Der Williams-Fahrer landete neben der Bahn und war der Ansicht, dass er von Leclerc abgedrängt worden sei. Ferrari schickte an Leclerc den Befehl, den Platz an den Thai preiszugeben, um damit eine Strafe zu verhindern. Darauf explodierte Leclerc am Funk: „Was habe ich denn getan? Das ist doch ein verfluchter Witz!“