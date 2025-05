Sieg in Imola! Verstappen zurück im WM-Rennen

Mit seinem vierten Imola-Sieg in Folge rast Red-Bull-Star Max Verstappen zurück in den Kampf um die WM. Die favorisierten McLaren müssen sich mit den Plätzen 2 (Lando Norris) und 3 (Oscar Piastri) begnügen. Neo-Ferrari-Star Lewis Hamilton wird von den Tifosi als Vierter gefeiert.

Der vielleicht letzte Imola-GP wird zum Solo für Verstappen, der mit einem "Jahrhundertstart" die Basis für seinen zweiten Saisonsieg (insgesamt GP-Sieg Nr. 65) legt.

"Jahrhundert-Start" von Verstappen

Was für ein Start des Vierfach-Weltmeisters! Der Red-Bull-Star hält sich erst zurück, zündet dann die Rakete und quetscht sich in der 1. Kurve an Pole-Mann Piastri vorbei. Für ORF-Experte Alexander Wurz "vielleicht das Überholmanöver des Jahres - mega!". George Russell (Mercedes), der ebenfalls um die Führung kämpfte, reiht sich auf Platz 3 ein.

Pech für die McLaren-Favoriten beim Reifenwechsel: Der WM-Dritte Norris kommt unmittelbar vor einer virtuellen Safetycarphase an die Box (und verliert so Zeit) - im Gegensatz zu Verstappen, der es genau richtig erwischt und seine Führung souverän behauptet. Auch bei WM-Leader Piastri patzt die McLaren-Crew.

Für Kimi Antonelli endet der erste GP vor seiner Haustür (der Mercedes-Jungstar kommt aus dem nahen Bologna) bitter: Der 18-jährige Italiener rollt in der 46. Runde mit Defekt aus. Das Safetycar kommt raus, noch einmal schiebt sich alles zusammen.

Hamilton nach Qualifying-Pleiten gefeiert

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton erlebte beim ersten Heim-GP im Ferrari ein durchwachsenes Wochenende. Nach der historischen Qualifying-Pleite (erstmals kein Ferrari unter den Top 10 der Startaufstellung) kämpfte sich der Neo-Ferrari-Star unter dem Jubel Zehntausender Tifosi immerhin noch unmittelbar auf Platz 4 vor, Teamkollege Charles Leclerc wurde Sechster.

Weiter geht's bereits am Sonntag Monaco. Vor dem F1-Klassiker ist Piastris WM-Vorsprung gegenüber Norris auf 13 Punkte geschrumpft. Verstappen ist bei nur mehr 22 Punkten Rückstand auf Piastri zurück im WM-Rennen.