Leclerc verliert Pole wegen Getriebeschaden

Debakel für Ferrari und Charles Leclerc beim GP von Monaco!

Der Monegasse kann nach seiner Quali-Bestzeit im Rennen nicht von Platz eins starten. Nach dem Crash im Qualifying entschließt sich Ferrari nach Untersuchungen am Auto, das Getriebe nicht zu tauschen. Damit wird eine Grid-Penalty verhindert, Leclerc behält die Pole.

Allerdings platzen alle Träume beim Rausfahren aus der Box. Nach dem Tunnel funkt Lecler: „Nein, nein, nein! Getriebe!"

Der 23-Jährige fährt zurück in die Box, wo der Motor abgestellt wird und die Mechaniker mit einem Check beginnen. Nach wenigen Minuten fällt die bittere Entscheidung: Leclerc kann nicht in die Startaufstellung fahren. Im besten Fall kann er das Rennen aus der Boxengasse in Angriff nehmen, wenn das Problem bis zum Start um 15 Uhr behoben werden kann.