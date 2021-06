"Mad Max" zwingt Lewis zu Fehlern

Vor Spielberg-Doppel liegen bei Rekordweltmeister Lewis Hamilton die Nerven blank.

Wenn der Titelveteidiger heute im freien Training (ab 11.30 Uhr, ServusTV live) seinen Mercedes vorbei am berühmten Metall-Bullen steuert, wird er von den ersten Verstappen-Fans mit Oranje-Fahnen "begrüßt" werden. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Hamilton am Sonntag im Steiermark-GP (insgesamt 15.000 Fans zugelassen) und erst recht eine Woche später am Österreich-GP-Weekend (2.-4. Juli) erwarten wird. Dann wird die Verstappen-Tribüne wieder knallvoll sein - ein Oranje-Fahnenmeer wird den rot-weiß-roten Fans Konkurrenz machen.

»Unter Druck macht Lewis plötzlich Fehler«

Die Pro-Verstappen-Stimmung könnte Hamilton zusätzlich zu schaffen machen. Denn unter Druck leistet sich der Rekord-Champion plötzlich Fehler. In Baku machte sich der Sieger von 98 Grands Prix auf diversen Internet-Foren zum Gespött, als er beim Restart einen falschen Knopf am Lenkrad drückte und mit blockierenden Reifen in die Auslaufzone rutschte. Sky-Experte Ralf Schumacher: "So was passiert, wenn Lewis an die Grenzen gehen muss."

Berger traut Verstappen alles zu: »Reif für Titel«

Letzten Sonntag in Le Castellet hat Max Verstappen auf 3:3 Siege gestellt und seinen WM-Vorsprung gegenüber Hamilton auf 12 Punkte ausgebaut. Zeichnet sich da eine Wachablöse ab? Formel-1-Legende Gerhard Berger beobachtet die Wandlung vom Hitzkopf (Spitzname: "Mad Max") zum besonnenen Sieger-Piloten: "Max ist jetzt reif für den Titel. Weil er die Fähigkeiten, den Speed und die richtigen Werkzeuge dafür hat."

Für Berger, der an den beiden Spielberg-Wochenenden die Werbetrommeln für das DTM-Gastspiel am 4. und 5. September rührt, ist das spannende Duell zwischen Verstappen und Hamilton das Beste, was der Motorsport-Königsklasse passieren konnte: "Wir hatten in den vergangenen Jahren zu viele fade Rennen."