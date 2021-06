Volles Haus! Silverstone plant mit Fan-Massen

Der Heim-Grand-Prix von Mercedes-Star Lewis Hamilton soll vor vollen Tribünen stattfinden.

Wie das zweite Österreich-Rennen am 4. Juli soll trotz der auch in England grassierenden Delta-Variante auch der Formel-1-Grand Prix von Großbritannien am 18. Juli in Silverstone bei voller Zuschauer-Kapazität stattfinden. Das gab die Serie am Donnerstag bekannt. Das letzte Silverstone-Rennen vor der Corona-Pandemie hatte 2019 über 350.000 Fans angelockt, alleine am Renntag waren 141.000 gekommen. Die zwei WM-Läufe im Vorjahr gingen ohne Zuschauer in Szene.

Möglich ist die volle Kapazität, weil Silverstone wie Wimbledon (Tennis), die 149. Golf Open sowie Halbfinale und Finale der Fußball-EM in Wembley unter dem speziellen Beobachtungsprogramm der Regierung stattfinden. In Silverstone wird erstmals das neue Format mit Qualifikation am Freitag und einem mit Punkten für die Top-3 belohnten Sprint-Rennen am Samstag als Ermittlung der Startaufstellung ausprobiert.

"Großartig. Ich bin begeistert, dass die britischen Fans zurück sind", freute sich der englische McLaren-Fahrer Lando Norris in Spielberg, wo diesen und nächsten Sonntag die beiden Rennen vor Silverstone ausgetragen werden - das erste noch mit eingeschränkter Zuschauer-Kapazität von 15.000. Der Franzose Esteban Ocon von Alpine war bei der Donnerstag-Pressekonferenz am Red Bull Ring sogar überzeugt: "Wir kehren zur Normalität zurück. Wir haben schon fast vergessen, wie das ist."