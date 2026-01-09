Alles zu oe24VIP
Serie A

Inter droht Meister Napoli abzuschütteln

09.01.26, 18:10
Italien freut sich auf Top-Duell!

Auch Italien kann an diesem Wochenende mit einem echten Kracher aufwarten, wenn sich die letzten drei Meister Inter Mailand (2024) und Napoli (2023 & 2025) am Sonntag (20.45 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) gegenüberstehen. Mit Blick auf die aktuelle Saison heißt das Duell Tabellenführer gegen den Dritten. Vier Punkte fehlen dem verletzungsgeplagten Titelverteidiger auf die Spitze.

Antonio Conte kämpft mit Lazarett

Lukaku, De Bruyne, Anguissa und Neres fehlen Antonio Conte weiterhin. Auch deshalb gab es gegen Verona zuletzt nur ein 2:2. Dafür kann er sich auf Scott McTominay, Ex-Grazer Rasmus Hojlund und die Rückkehr zur 3er-Kette verlassen. Zudem darf die Hoffnung am Fuße des Vesuv auch auf Inters wohl größter Schwäche diese Saison beruhen. Die Nerazzurri sind nämlich Tabellenführer, obwohl sie in den direkten Duellen mit den Top-Mannschaften der Liga schlecht aussehen. Juve, Milan und auch Neapel (3:1) konnten das Team von Christian Chivu schon schlagen.

Superstar Martinez zerschießt die Liga

Nun braucht es aber auch einmal ein Statement gegen einen Konkurrenten. Dafür sorgen soll vor allem Kapitän Lautaro Martinez, der bei irren acht Torbeteiligungen in den letzten sechs Spielen steht.

