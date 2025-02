× Max Verstappen: So sieht sein neuer RB 21 aus

Heute präsentierte das F1-Weltmeister-Team Red Bull sein neuen Boliden.

Das Auto des Teams für 2025 ist eine Weiterentwicklung einer Generation von Red Bull, die alles erobert hat. Der RB18 und der RB19 holten jeweils zwei Weltmeistertitel und der RB20 brachte Max Verstappen 2024 zum vierten Mal in Folge die Fahrerweltmeisterschaft.

RB21 wird heute zum ersten Mal auf die Strecke in Bahrain gehen, mit Max und Liam Lawson am Steuer. Oracle Red Bull Racing nimmt an einem Filmtag teil, bevor am Mittwoch die Vorsaisontests der Formel 1 beginnen.

© Red Bull ×

Der RB21 ist das erste Fahrzeug des Teams, das nicht unter der Leitung des langjährigen technischen Direktors Adrian Newey entwickelt wurde. Stattdessen übernahm Pierre Wache bereits im Laufe des Jahres 2024 die Gesamtverantwortung für Design und Produktion.



RB21: Technische Spezifikation:

Modellbezeichnung: Oracle Red Bull Racing - RB21



Antriebseinheit: Honda RBPTH003



Getriebe: Achtgang-Getriebe, längs eingebaut mit hydraulischer Lastschaltung und Kupplungsbetätigung



Kraftstoff: Esso Synergy



Öl: Mobil 1



Bremsen: Scheiben und Bremsbeläge aus Carbon-Carbon-Verbundwerkstoff



Bremssättel: Brembo



Felgen: Raddurchmesser: 18 Zoll, vorne und hinten, BBS Standardausstattung