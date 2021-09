Mercedes macht Bottas-Abgang offiziell

Der Wechsel ist beschlossene Sache, nun soll die Verkündung folgen: Valtteri Bottas wird Pilot von Alfa Romeo.

Die Spatzen pfeifen es schon seit einiger Zeit von den Dächern - nun soll es in Kürze offiziell gemacht werden. Valtteri Bottas und Mercedes gehen nach fünf Jahren gemeinsamer Zeit getrennte Wege. Der Finne wird die kommende Saison im Cockpit eines Alfa Romeo sitzen und Landsmann Kimi Räikkönen, der aufgrund einer Corona-Erkrankung den Grand Prix der Niederlande verpasste, ersetzen. Räikkönen hingegen wird seine Formel-1Karriere beenden. Auch das Team aus Hinwil im Zürcher Oberland wird den Fahrerwechsel bald bekannt geben.

Mercedes-Boss Toto Wolff richtete schätzende Worte an den baldigen Konkurrenten: „Valtteri ist ein wesentlicher Teil, der dazu beiträgt, dass Mercedes diese Benchmark in der Geschichte der Formel 1 erreichen konnte“. Der Teamchef der "Silberpfeile" betonte bereits vergangene Woche, dass eine Entscheidung getroffen sei. Eine Verkündung soll erst folgen, wenn die Tinte unter den Verträgen trocken ist. Das ist nun der Fall.

Somit ist auch klar, dass die Verpflichtung von Youngster George Russell demnächst bekannt gegeben wird. Der 23-jährige Brite wird dann an der Seite von Weltmeister Lewis Hamilton, der am Wochenende seine WM-Führung in Zandvort an Erzrivalen Max Verstappen verlor, fahren.