Mit diesem Silberpfeil will Mercedes-Star Russell um den Titel fahren

Montag Nachmittag lief der Mercedes W16 vom Stapel. Am Dienstag werden George Russell und Kimi Antonelli in Bahrain die ersten Runden im neuen Silberpfeil drehen, am Mittwoch starten die offiziellen Tests.

"Wir läuten 2025 eine aufregende neue Ära in der Geschichte unseres Teams und von Mercedes-AMG Motorsport ein und können es kaum erwarten, Rennen zu fahren", wird Toto Wolff, Miteigentümer, Geschäftsführer und Teamchef der Silberpfeile in der Mercedes-Presseaussendung zitiert. "Jeder im Team in Brackley und Brixworth (in den Werken, d. Red.) hat über den Winter hart gearbeitet. Die vergangene Saison war auf der Strecke unglaublich hart umkämpft, und obwohl wir einige Siege eingefahren haben, konzentrieren wir uns alle darauf, konstanter um Siege zu kämpfen. Wir haben vor dem Saisonbeginn Fortschritte gemacht, aber wir werden erst beim ersten Rennen in Australien wissen, wo wir im Vergleich zu den anderen Teams stehen."

Mercedes setzt auf "Eigenbau"

Auffallend beim Mercedes W16 sind das elegante Farb-Design und ein überarbeitetes Aero-Konzept. Nach dem Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari soll George Russell heuer um den Titel fahren. Neben dem Briten bekommt Supertalent Kimi Antonelli als Rookie seine Chance.



Wolff: "Wir haben eine interessante Fahrerpaarung, die uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Beide Fahrer haben unser Nachwuchsprogramm durchlaufen, was unser Engagement für die Förderung und Entwicklung von Talenten untermauert."



Über Hamilton meint der Wiener: "George hat bewiesen, dass er zu den besten Fahrern im Feld gehört und um die Fahrer-Weltmeisterschaft kämpfen kann, wenn wir ihm ein Auto zur Verfügung stellen, das dazu in der Lage ist. Als erfahrener Fahrer wird er dazu beitragen, das Team zu führen und Kimi in seiner Entwicklung zu unterstützen."

Boss Wolff über Antonelli: "Hat Talent, Großes zu erreichen"

Wolff über Antonelli: "Kimi hat das Talent, um in der Königsklasse des Motorsports Großes zu erreichen, aber dies ist seine erste Saison und es wird unweigerlich Höhen und Tiefen geben. Aber wir freuen uns auf diese gemeinsame Reise und darauf, ihn das ganze Jahr über bei seiner Entwicklung zu unterstützen."Russell: "Ich habe das Gefühl, dass das vergangene Jahr mein stärkstes in der Formel 1 war. Die kommende Saison wird meine siebente in diesem Sport und meine vierte mit dem Mercedes-Werksteam sein. Ich arbeite hart daran, mich von Jahr zu Jahr zu verbessern. Als Team sind wir unglaublich motiviert, uns im Vergleich zur vergangenen Saison zu steigern. In den Fabriken in Brackley und Brixworth herrscht eine großartige Atmosphäre, und ich kann es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen."Antonelli wird sein Formel 1-Debüt als 18-Jähriger geben. Der Italiener meint: "Es ist eine großartige Chance und ich bin allen bei Mercedes sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Ich habe im Winter hart gearbeitet, um so gut wie möglich vorbereitet zu sein, und jetzt kann ich es kaum erwarten, bis es losgeht."Antonelli weiter: "Ich konzentriere mich darauf, weiter zu lernen, konstant zu sein und mein Bestes für das Team zu geben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit George, wir verstehen uns schon sehr gut und es ist toll, die Unterstützung von jemandem zu haben, der ebenfalls das Nachwuchsprogramm durchlaufen hat. Er ist ein unglaublich starker Fahrer und ich denke, dass wir zusammen ein tolles Duo bilden werden."Russell und Antonelli werden vom dritten Fahrer Valtteri Bottas und Ersatzpilot Fred Vesti unterstützt.