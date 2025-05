Monaco-Sieger Norris: DIESES Model ist seine neue Liebe

Monaco-Sieger Norris hat gerade zum ersten Mal den Grand Prix in Monaco gewonnen. Und dabei fiel besonders eine wunderschöne junge Frau auf, die ihn anfeuerte.

Der Formel-1-Fan-Liebling schwebt nicht nur dank dem Prestige-Sieg in Monaco auf Wolke 7. Lando Norris zeigt sich wieder mit dem umwerfenden Model und Ex-Freundin Margarida Corceiro - rund acht Monate ihrer Trennung. Die 22-Jährige feuerte ihren Liebling in Monaco emotional an.

Wieder mit der Ex?

Norris war in den letzten Monaten mehr Playboy und Partykönig und nicht für feste Beziehungen bekannt. Doch nun scheint er wieder seiner Ex-Freundin Margarida Corceiro zusammen zu sein. Es gab bereits Spekulationen, dass die beiden zusammen sind, nachdem sie im vergangenen Jahr bei mehreren öffentlichen Veranstaltungen zusammen gesehen wurden, unter anderem beim Tennis-Masters in Monte Carlo im April.

Die 22-jährige Corceiro ist in ihrer Heimat Portugal als Model und Fernsehschauspielerin tätig und hat auf Instagram mehr als 1,9 Millionen Follower angehäuft.

Beziehungs-Aus?

Norris und Corceiro besuchten 2024 trotz vorläufigem Beziehungsende weiterhin gemeinsam Veranstaltungen, die Gerüchteküche brodelte. Denn damals bestätigte der Sport-Star vor dem Großen Preis der Niederlande das Liebes-Aus und erklärte, nachdem er gefragt worden war, ob er einen Hund möchte: "Wenn ich einen möchte, brauche ich eine Freundin, und ich habe keine."

Es scheint jedoch, als hätten die beiden ihre Romanze wieder aufgefrischt, nachdem Corceiro während des Qualifyings für den Großen Preis von Monaco am Wochenende von Fernsehkameras gesichtet wurde.

Norris und seine "vielen Freundinnen"

Oftmals hatte Norris bereits dementiert, dass er in eine ernsthafte Beziehung verwickelt sei, als er zu Beginn der Saison zugab, dass er „viele Freundinnen“ habe. Nun dürfte es ihm eine ganz besonders wieder angetan haben.