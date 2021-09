Motorwechsel: Auch Bottas strafversetzt

Ein Motorenwechsel sorgt auch bei Mercedes-Pilot Valtteri Bottas für eine Strafversetzung beim Russland-GP.

Auch Mercedes-Pilot Valtteri Bottas wird nach einem Motorenwechsel vor dem Formel-1-Grand-Prix von Russland in der Startaufstellung strafversetzt. Der Finne geht am Sonntag (ab 14.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) nur von Position 17 in das Rennen am Schwarzen Meer, in der Qualifikation am Samstag war Bottas nur auf Rang sieben gekommen.

Wegen eines unerlaubten Motorenwechsels werden auch WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und Nicholas Latifi (Williams) nach hinten zurückversetzt. Verstappen droht als Letztem der Verlust der Gesamtführung. Der 23-jährige Niederländer hat fünf Punkte Vorsprung vor Weltmeister Lewis Hamilton, der das 15. von 22 Saisonrennen von Startplatz vier aus in Angriff nimmt. Auf der Pole steht überraschend und zum ersten Mal Lando Norris im McLaren.