Nächster Hollywood-Hammer in der Formel 1

Schauspieler und Rennsport-Fan Keanu Reeves wird Gastgeber und Produzent einer neuen Doku-Serie, die den ambitionierten Einstieg des Cadillac-Teams in die Formel 1 begleitet.

Der Hollywood-Star erhält dafür exklusiven Zugang hinter die Kulissen – von der Gründung bis zum geplanten Debüt des US-Rennstalls im März 2026.

Die Serie entsteht in Zusammenarbeit mit General Motors (GM), dem Motorsport-Unternehmen TWG und Reeves’ eigener Produktionsfirma KR+SH. Produziert wird das Projekt gemeinsam mit North One unter der kreativen Leitung des Emmy-prämierten Regisseurs Simon Hammerson und BAFTA-Veteran Neil Duncanson.

Cadillac hatte im März die endgültige Freigabe als elftes Team im Formel-1-Feld erhalten. Ihr erster offizieller Auftritt ist beim Saisonstart 2026 in Melbourne geplant.

Reeves jubelt

„Ich fühle mich geehrt und freue mich riesig, Teil dieser außergewöhnlichen Geschichte zu sein“, so Reeves. Ziel sei es, die Zuschauer „mitten ins Herz dieser Reise mitzunehmen und zu zeigen, was es braucht, um in eine der exklusivsten Sportarten der Welt einzutreten.“

Thematisch will die Serie einen „intimen Blick“ auf den Aufbau eines konkurrenzfähigen Teams in Rekordzeit werfen – und gleichzeitig die Vision beleuchten, eine eigenständige amerikanische Präsenz in einer bislang europäisch dominierten Rennserie zu etablieren.

Dan Towriss, CEO von TWG und des Cadillac-Teams, spricht von einem „mutigen Vorhaben mit unerschütterlichem Ehrgeiz“ und nennt Reeves’ Leidenschaft für den Rennsport den idealen Motor, um eine neue Generation von Formel-1-Fans zu begeistern.

Freude bei Cadillac

Auch GM-Präsident Mark Reuss sieht in der Serie eine große Chance: „Unsere Mission ist es, ein einzigartiges amerikanisches Formel-1-Team aufzubauen. Es ist aufregend, dass Keanu Reeves diese Reise dokumentiert.“

Die Serie soll noch vor dem ersten Cadillac-Rennen im März 2026 veröffentlicht werden.