Norris startet mit Bestzeit in Bahrain – Verstappen & Co. nur Zuschauer SEO-Fokus

Lando Norris startet mit Bestzeit ins Bahrain-Wochenende – während Max Verstappen und andere Topstars nur zuschauten. Sechs Nachwuchsfahrer nutzten ihre Chance im ersten Training.

McLaren-Pilot Lando Norris zeigte im ersten freien Training in Bahrain Stärke. Mit 1:33,204 Minuten war er schneller als Pierre Gasly (Alpine) und Lewis Hamilton (Ferrari). Das zweite Training sowie Qualifying und finden am Freitag-Abend (17 Uhr/live Sport24-Liveticker) statt.

Rookies statt Stammfahrer

Max Verstappen, Charles Leclerc und Co. blieben in der Session außen vor. Teams müssen seit dieser Saison Rookies in mindestens vier Trainings einsetzen. Für Red Bull fuhr der Japaner Ayumu Iwasa – bei brütenden 35 Grad.

WM-Duell bleibt spannend

Norris führt die WM vor dem vierten Rennen mit einem Punkt vor Verstappen an. Ob die Bestzeit im wenig aussagekräftigen Training ein Omen ist, zeigt sich am Samstag.