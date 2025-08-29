Orange Party beim Formel-1-Comeback

Am Wochenende meldet sich die Formel 1 mit dem GP der Niederlande aus der Sommerpause zurück.

Am Sonntag (ab 15 Uhr, im LIVE-TICKER) ist die lange Sommerpause der Formel 1 zu Ende. Beim Heimrennen von Max Verstappen in Zandvoort wird Orange zur absoluten Modefarbe. Die „Orange Army“ wird den Red-Bull-Star anfeuern, der Sieg geht wohl aber wieder nur über das Papaya-Orange McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri.

Der Lokalmatador wartet seit seinem Triumph in Imola vor über drei Monaten auf einen Rennsieg. In der WM-Gesamtwertung zogen Piastri und Norris gefühlt uneinholbar davon, seine WM-Ambitionen hat der Vierfach-Champion bereits begraben. Während der australische Leader Piastri nach 14 Stationen nur mehr neun Punkte vor Norris führt, hat Verstappen bereits einen Respektabstand von 97 Zählern.

Verstappen freut sich auf seine Fans

Zwei Wochen schlossen die Team-Fabriken, das Saisonfinish beginnt nun mit den letzten beiden Europa-Saisonrennen in Zandvoort und Monza. In den Niederlanden freut sich Verstappen vor allem auf die „einmalige“ Atmosphäre. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, beim Rennen an einem Meer aus Orange vorbeizufahren“, so der 27-Jährige. Verstappen feierte von 2021 bis 2023 drei Heimsiege in Serie, im Vorjahr musste er sich Norris geschlagen geben.

Der Brite meldete sich zuletzt mit drei Siegen in vier Rennen zurück, im WM-Duell will er seinen Teamkollegen weiter unter Druck setzen. „Ich fühle mich frisch und bin bereit für eine starke zweite Saisonhälfte“, betonte Norris. Sein Zandvoort-Erfolg im vergangenen Jahr sei etwas Besonderes gewesen, sagte der Vizeweltmeister, „deshalb bin ich gehypt, wieder hier zu sein“. Aber auch Piastri ist positiv gestimmt. „Ich fühle mich voller Energie und frisch. Es ist großartig, in der Fahrerwertung zu führen“, sagte der Australier.