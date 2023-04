Paukenschlag in der Formel 1: Tost tritt als AlphaTauri-Teamchef ab

Nach der Saison ist Schluss: Franz Tost räumt seinen Posten als Teamchef von Formel-1-Team Alpha Tauri. Das hat der Rennstall am Donnerstag via Twitter bestätigt. Damit endet die Ära des 67-Jährigen nach 17 Saisonen. 2006 übernahm der Tiroler bei Toro Rosso, ehe es 2020 zur Umbenennung in AlphaTauri kam.

NEWS: change at the top as our Team Principal Franz Tost will step down at the end of the year.



tap below for the full story ????