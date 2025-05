Piastri-Hattrick schockt Konkurrenz – McLaren zieht Red Bull in der WM davon

McLaren-Star Oscar Piastri fährt in der Formel 1 derzeit in einer eigenen Liga – der Sieg-Hattrick des Aussie-Aufsteigers gibt Red Bull, Mercedes & Co. Rätsel auf.

Oscar Piastri bleibt das Maß der Dinge in der Formel 1. In Miami feierte der 24-jährige McLaren-Pilot seinen dritten Sieg in Folge – nach Bahrain und Saudi-Arabien – und liegt in der Fahrerwertung nun 16 Punkte vor Teamkollege Lando Norris, 32 vor Titelverteidiger Max Verstappen.

Piastri cool, Norris patzt

Im Gegensatz zum unaufgeregten Piastri war dessen McLaren-Teamkollege Lando Norris diesmal nicht fehlerfrei. Von Startplatz zwei fiel der Brite durch ein zu hart geführtes Duell mit Verstappen auf Rang sechs zurück. „Es wäre klüger gewesen, wenn er in der ersten Runde eher nachgegeben hätte“, kritisierte McLaren-Teamchef Andrea Stella. Piastri hingegen machte in der Startphase alles richtig, fuhr rasch an Verstappen vorbei und kontrollierte das Rennen souverän. Die Leistung des Australiers erinnerte erneut an den coolen Ex-Weltmeister Kimi "Iceman" Räikkönen: emotionslos im Funk, ruhig und abgeklärt am Steuer. Auch nach dem vierten Saisonsieg – inklusive jenem in Shanghai – blieb der Jubel bei Piastri zurückhaltend.

Red Bull zunehmend unter Druck

Das Weltemister-Team Red Bull verliert derweil weiter an Boden. Titelverteidiger Max Verstappen kam in Miami nicht über Platz 4 hinaus, ein Protest gegen den drittplatzierten George Russell (Mercedes) wegen eines Manövers wurde abgewiesen. Auch intern herrscht Frust. Seit Wochen versuchen die Bullen, McLaren bei der FIA wegen angeblich illegaler Reifentechnologie zu belangen – bislang ohne Erfolg.

In der Konstrukteurswertung liegt McLaren mit 246 Punkten klar vorn. Mercedes (141) und Red Bull (ebenfalls 141) folgen abgeschlagen. Der Rückstand der Red-Bull-Piloten Verstappen und Tsunoda beträgt bereits 105 Punkte. Ferrari mit Leclerc und Hamilton hält bei 130 Punkten.