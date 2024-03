Red Bull setzt beim Saisonauftakt in Bahrain wieder auf "Max-Faktor"

Neues Jahr, altes Bild: Weltmeister Max Verstappen startet zum Saisonauftakt der Formel 1 von der Pole Position.

Der Titelverteidiger ist auch heuer wieder der große Gejagte. Beim GP von Bahrain will er am Samstag (ab 16 Uhr im Sport24-LIVETICKER) gleich wieder mit einem Sieg losstarten. Nach verpatzten Trainingseinheiten ist der Red-Bull-Star rechtzeitig zum Qualifying wieder in Fahrt gekommen. Doch im Vergleich zur Vorsaison sind die Rückstände in Sakhir nicht mehr so eindeutig gewesen, wie es der Super-Bulle gewohnt war. Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,228) und George Russell (+0,306) im Mercedes haben dem Niederländer das Leben schwer gemacht.

"Wir haben das sehr gut gemacht und alles herausgeholt", funkte der Triple-Weltmeister zufrieden an die Box. "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war aber ein bisschen unerwartet", ergänzte Verstappen, der sich von der Affäre rund um Red-Bull-Teamchef Christian Horner nicht beeindrucken ließ, wenig später mit einem verschmitzten Lächeln.

Marko zufrieden

"Letztlich kam wieder der Max-Faktor und es ist natürlich angenehm, wenn du hier von vorne starten kannst", freute sich Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko nach dem erfolgreichen Qualifying am Freitag. Der 80-jährige Steirer blickt "relativ optimistisch" Richtung Auftaktrennen. "Wir wissen, dass unsere Longruns in Relation zur Qualifying-Pace noch besser war." Hinter Verstappen ging es jedenfalls eng zu, auch der 42-jährige Fernando Alonso war im Aston Martin als Sechster (+0,363) in absoluter Schlagdistanz.

Der Saisonauftakt am Persischen Golf findet bereits am Samstag statt, da das zweite Rennen in Saudi-Arabien wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan (ab 10. März) um einen Tag nach vorne verschoben wurde und die F1-Regeln eine Pause von einer Woche vorschreiben. Verstappen peilt dieses Jahr seinen vierten WM-Titel in Serie an, der Austro-Rennstall Red Bull will an die abgelaufene Saison mit 21 Siegen aus 22 Rennen anschließen.