Renault-Chef stellt klar: Alpine bleibt "noch lange" in der Formel 1!

Renault-CEO Francois Provost hat Spekulationen über einen Rückzug des Alpine-Teams aus der Formel 1 entkräftet. Der Konzernchef betonte, man werde "noch lange" in der Königsklasse bleiben. Alpine belegt derzeit den letzten Platz in der Konstrukteurs-Wertung.

Der Renault-Konzern werde laut seinem Chef mit dem Alpine-Team "noch lange" in der Formel 1 bleiben. Das sagte der neue CEO Francois Provost in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender Canal+. In seinem dritten Monat an der Spitze von Renault versuchte Provost, Spekulationen über die Zukunft des Rennstalls zu entkräften. Diese hatten sich etwa daran festgemacht, dass Alpine seine Antriebseinheiten ab nächstem Jahr von Mercedes bezieht, statt eigene zu produzieren.

Provost war am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Italien in Monza zum ersten Mal im Formel-1-Fahrerlager zu sehen. "Mein Besuch dient in erster Linie dazu, zu bekräftigen, dass wir in der Formel 1 bleiben", sagte Provost in dem Interview.

Alpine liegt derzeit auf dem letzten Platz in der Konstrukteurs-WM, Pierre Gasly ist 14. der Fahrerwertung. Die bisher zwei Fahrer des anderen Autos, Franco Colapinto und Jack Doohan, belegten die beiden letzten Plätze und haben als einzige in diesem Jahr noch keine Punkte geholt.