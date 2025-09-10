Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
alpine
© getty

Spekulationen:

Renault-Chef stellt klar: Alpine bleibt "noch lange" in der Formel 1!

10.09.25, 15:13
Teilen

Renault-CEO Francois Provost hat Spekulationen über einen Rückzug des Alpine-Teams aus der Formel 1 entkräftet. Der Konzernchef betonte, man werde "noch lange" in der Königsklasse bleiben. Alpine belegt derzeit den letzten Platz in der Konstrukteurs-Wertung.

Der Renault-Konzern werde laut seinem Chef mit dem Alpine-Team "noch lange" in der Formel 1 bleiben. Das sagte der neue CEO Francois Provost in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender Canal+. In seinem dritten Monat an der Spitze von Renault versuchte Provost, Spekulationen über die Zukunft des Rennstalls zu entkräften. Diese hatten sich etwa daran festgemacht, dass Alpine seine Antriebseinheiten ab nächstem Jahr von Mercedes bezieht, statt eigene zu produzieren.

Provost war am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Italien in Monza zum ersten Mal im Formel-1-Fahrerlager zu sehen. "Mein Besuch dient in erster Linie dazu, zu bekräftigen, dass wir in der Formel 1 bleiben", sagte Provost in dem Interview.

Alpine liegt derzeit auf dem letzten Platz in der Konstrukteurs-WM, Pierre Gasly ist 14. der Fahrerwertung. Die bisher zwei Fahrer des anderen Autos, Franco Colapinto und Jack Doohan, belegten die beiden letzten Plätze und haben als einzige in diesem Jahr noch keine Punkte geholt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden