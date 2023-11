× Schnell wie Verstappen: Jetzt kommt der Red Bull Racing E-Scooter

Seit dem Sommer rasen die ersten E-Scooter der beliebten Rennsport-Marke Red Bull Racing durch die Straßen von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch mit dem brandneuen RS 1200 AT-Modell, haben die Bullen die Geschwindigkeit auf ein neues Level katapultiert.

Vor genau vier Jahren rollten die ersten E-Scooter mit Elektroantrieb auf den Straßen, und seitdem sind sie auch nicht mehr wegzudenken - besonders bei der jüngeren Zielgruppe. Seit Juni gesellt sich nun auch Red Bull Racing mit einem Style-Upgrade dazu. Die E-Scooter im markanten Bullen-Design versprechen nicht nur maximale Mobilität, sondern machen jede Straße zu deiner Rennstrecke.

Auf Knopfdruck von 0 auf 100

Der neueste Stern am E-Scooter-Himmel ist der Red Bull Racing E-Scooter RS 1200 AT. Style trifft hier auf Power. Mit einem 500 Watt Heckmotor, der auf Knopfdruck zur 1000 Watt-Party wird, sind Steigungen von bis zu 33 Prozent ein Klacks. Der Akku mit 960 Wattstunden macht Schluss mit Reichweitenangst und lässt dich bis zu 60 Kilometer am Stück cruisen. Die 13 Zoll-Bereifung, die Federgabel und die Stoßdämpfer sorgen dafür, dass du nicht nur die Straße, sondern auch den Asphalt spürst. Und wenn es mal zu wild wird, stehen Scheibenbremsen bereit, um für einen beeindruckenden Stop zu sorgen. Das Display am Lenker ist so gut lesbar wie die neueste Gossip-Kolumne. Und das Beste: Wenn die Party vorbei ist, lässt sich der RS 1200 AT ruckzuck zusammenklappen und verschwindet platzsparend in der Ecke.

PS-Party startet ab knapp 3000 Euro

Aber aufgepasst, das neue Top-Modell hat leider keine Straßenzulassung. Für legales Bullen-Vergnügen muss man auf die RS 900 und RS 1000 Modelle zurückgreifen. Die Preisspanne reicht von 1.099 Euro bis 1.199 Euro, während das Partytier RS 1200 AT mit einem Preis von 2.999 Euro die VIP-Liste anführt.