Sky-Kommentatoren verlassen Saudi-Arabien

Nach dem Raketen-Angriff neben der Formel-1-Strecke verlassen Sascha Roos und Ralf Schumacher das Land.

Die Formel 1 in Saudi-Arabien - ein Sport im Spannungsfeld zwischen Moral und Millionen. Zusätzlich zur Kritik an der verheerenden Menschenrechtssituation im Wüsten-Staat (unlängst 81 Hinrichtungen binnen eines einzigen Tages!) rückte auch die saudische Militärintervention im Jemen in den Vordergrund.

Gestern kam es zum wiederholten Male zu einem Gegenangriff der jemenitischen Huthi-Rebellen - in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke. Ein Gebäude des Ölgiganten Aramco wurde zerstört.

Video zum Thema: Anschlag auf Öl-Fabrik nahe Formel 1-Strecke

Sky-Duo verlässt Dschidda

Aus diesem Grund verlassen die beiden Sky-Kommentatoren Sascha Roos und Ralf Schumacher nun Saudi-Arabien. Der ehemalige Formel-1-Fahrer und jetzige Experte postete ein Foto vom Abflug nach München. Das Duo soll das Rennen nun –wie bereits währen der Corona-Pandemie – das Rennen vom Studio aus Deutschland aus.



Die Bosse der Formel 1 beobachten die Situation genau. Das Rennen am Sonntag soll stattfinden. Die gestrigen Trainings wurden auch nicht ausgesetzt.