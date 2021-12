So erlebte ORF-Duo die finale F1-Runde

Beim mitreißenden WM-Finale der Formel-1 ließ das ORF-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz seinen Emotionen freien Lauf.

Das packende WM-Finale der Formel-1 kostete vielerorts Nerven! Dass ausgerechnet in der letzten Runde die Entscheidung über den Weltmeistertitel fällt, düfte wohl keiner auf der Rechnung gehabt haben. Selbst das eingeschweiste und erfahrene ORF-Kommentatoren-Duo um Ernst Hausleitner und und Alexander Wurz konnte sich angesichts der fesselnden Spannung nicht auf den Sitzen halten. Das zeigte nun ein Kurzclip auf Twitter. Im Video kann man die amüsanten Reaktionen der beiden Motorsport-Experten sehen:

aber bitte nicht weitererzählen ???? pic.twitter.com/nNYSQLGtyC — Ernst Hausleitner ???? (@ernie1c) December 12, 2021

"Des gibt's ned, es ist unglaublich, es ist unfassbar!", brüllte Hausleitner begeistert ins Mikrofon. Der Puls des Moderators ging gewaltig in die Höhe als Max Verstappen um die letzte Kurve des Rennens in Abu Dhabi bog und sich seinen ersten Titel vor Erzivale Lewis Hamilton krallte. Als der Bolide des Niederländers dann die Ziellinie überquerte, fasste sich Hausleitner erst einmal auf sein Herz und schnaufte durch. "I hab sowas noch ned g'sehen", gab sich der 53-Jährige verblüfft. Co-Kommentator und Ex-F1-Pilot Wurz stimmte bei: "I a ned Ernstl."

Titel-Krimi in letzter Runde entschieden

Verstappen gewann am Sonntag in Abu Dhabi nach einem umstrittenen Finish vor Lewis Hamilton, den er aber erst in der letzten Runde überholte und sich damit doch noch den schon verloren geglaubten Titel sicherte. Verstappen ist der erste Red-Bull-Champion seit 2013. Mercedes blieb nur der Konstrukteurs-Titel.

Hamilton hatte Pole-Mann Verstappen schon am Start überholt und führte trotz mehrerer Rückschläge bis kurz vor Schluss souverän, was den achten Titel für den Briten bedeutet hätte. Dann aber löste der Unfall des Williams-Piloten Nicholas Latifi eine Safety-Car-Phase aus, die letztlich alles auf den Kopf stellte und das Blatt doch noch zugunsten Verstappens wendete. Der Niederländer überholte dank frischer Reifen Hamilton in der letzten Runde und gewann.