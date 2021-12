Hier im VIDEO: Die finale Runde im WM-Fight

Die letzte Runde im packenden WM-Fight hat noch einmal die letzten Nerven der Fans strapaziert.

Auf den letzten Metern des letzten Rennens einer verrückten Saison hat sich Max Verstappen erstmals zum Formel-1-Weltmeister gemacht. Der Red-Bull-Pilot gewann am Sonntag in Abu Dhabi nach einem unfassbaren Finish vor Lewis Hamilton, den er aber erst in der letzten Runde überholte und sich damit doch noch den schon verloren geglaubten Titel sicherte. Verstappen ist der erste Red-Bull-Champion seit 2013. Mercedes blieb nur der Konstrukteurs-Titel.

Hier die letzte Runde im WM-Fight im Video: