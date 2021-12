"Als Holländer bin ich sprachlos! Grandios ..."

So etwas habe ich noch nie erlebt.

Das war das verrückteste und emotionalste Formel-1-Rennen, das ich je gesehen habe. Meine Frau ist Hamilton-Fan, ich bin als Holländer natürlich in der Verstappen-Garnitur vor dem TV gesessen. Dementsprechend glücklich bin ich, dass er jetzt seinen ersten Titel in der Tasche hat.

Ich glaube, der Junge hat es sich verdient in diesem Jahr. Er ist so ehrgeizig, hat so viel Euphorie entfacht und Hamilton, den Serienweltmeister, über die ganze Saison hart gefordert. Dass die Entscheidung dann auf den letzten fünf Kilometern fällt ist der pure Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Dieser Sieg geht in die Geschichte ein.

Der Formel 1 tut dieser Coup sicher gut. So wie man im Fußball hofft, dass Red Bull Salzburg einmal stolpert, haben sich in der Formel 1 viele gewünscht, dass die Vormachtstellung von Mercedes beendet wird. Jetzt ist es so weit! Und ausgerechnet Red Bull ist dafür verantwortlich. Grandios.

Diese Saison war große Werbung für den Motorsport. Alles war dabei: Emotionen, Leidenschaft, Dramatik. Wenn meine Frau vor dem Fernseher sitzt und bei der Formel 1 mitfiebert, dann sagt das eigentlich eh schon alles.