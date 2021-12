Laut Mercedes sei Artikel 48.12 des FIA-Formel-1-Reglements 2021 verletzt worden. Rennleiter Michael Masi hatte nach einem Unfall und einer Safety-Car-Phase das letzte Saisonrennen vor der letzten Runde wieder frei gegeben, was Verstappen die Chance gegeben hatte, den führenden Lewis Hamilton doch noch zu überholen.

Wann ein Ergebnis der Proteste fest steht bleibt abzuwarten. Theoretisch ist das Rennergebnis noch nicht in Stein gemeißelt.

