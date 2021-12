Verstappen: "Für mich ist ein Wunder geschehen"

Reaktionen zum ersten Formel-1-Weltmeistertitel des niederländischen Red-Bull-Piloten Max Verstappen (teilweise via ORF):

Max Verstappen (Weltmeister/Red Bull Racing): "Es ist unglaublich. Ich habe das ganze Rennen gekämpft und hatte in der letzten Runde noch eine Chance. Es ist unglaublich, es ist verrückt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ein Wunder gebraucht und für mich ist dieses Wunder geschehen. Diese Jungs hier, mein Team, sie verdienen das. Ich liebe sie so sehr und mir macht es so viel Spaß, seit 2016 mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dieses Jahr war unglaublich. Mein Ziel, als ich jung war, war Formel-1-Fahrer zu werden. Und jetzt stehst du hier und bist Weltmeister. Da kommt dir alles wieder in den Kopf. Die Reisen, alles, was wir zusammen gemacht haben. Meine Familie, meine Freunde, fast alle, die mich immer gepusht haben, sind hier. Es ist einfach fantastisch."

WORLD CHAMPION! ????



And simply the greatest day so far in the racing life of @Max33Verstappen ???? ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/o3SsSC5THG — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Lewis Hamilton (Vizeweltmeister/Mercedes): "Zuallererst herzliche Gratulation an Max und sein Team. Aber ich bin so stolz auf mein Team, wir haben absolut alles gegeben. Ich habe mich im Auto toll gefühlt in den vergangenen Monaten. Warten wir ab, was nächstes Jahr passiert. Wir sind ja noch immer in einer Pandemie, ich wünsche mir, dass alle sicher bleiben."

Helmut Marko (Red-Bull-Motorsportberater): "Wir haben gesehen, wir können das Tempo von Mercedes in unserer Reifenkonstellation nicht mitgehen. Dann war schon klar, dass wir was anderes machen müssen und sind auf die Zwei-Stopp-Strategie gegangen. Es war auch klar, jetzt brauchen wir ein Safety Car - dank Williams ist das auch gekommen. Dann war wieder einmal so eine Aktion der Rennleitung, dass man die Überrundeten nicht vorbeilässt. Dann haben wir Checo reingeholt wegen Öldruck und haben gesagt, wir vergessen die Konstrukteurswertung. Also es ist die ganze Zeit so hin und her gegangen. Nach all dem Pech, das wir hatten, muss das Glück sich auch wenden. Es geht weit über das Jahr 2010 hinaus. Wir haben so hart darauf hingearbeitet. Wir haben den Wechsel von Renault zu Honda vollzogen und haben es mit denen geschafft, auf einen Standard zu kommen, wo wir Mercedes gefährden konnten."

© Getty ×

Jos Verstappen (Vater von Max Verstappen): "Man hatte Glück, dass das Safety Car da war. Dann haben wir gewusst, es hat eine Chance gegeben. Das hat er dann auch gemacht. Es war eine sehr schöne Reise in meinen Augen. Die Jahre, die ich mit ihm zusammen verbracht habe, als er klein war, kommen jetzt hervor. Es macht mich sehr stolz, was da passiert. Und er hat es auch verdient. Ich glaube, Max war dieses Jahr der beste Fahrer. Vielleicht hatte er am Ende nicht das schnellste Auto, aber mit seinem Stil hat er die Weltmeisterschaft gewonnen."

Christian Horner (Teamchef/Red Bull Racing): "Wir wussten, wir brauchen ein Geschenk des Himmels, eine unglaubliche Saison. Ich wollte Toto die Hand schütteln. Es war ein Kampf über das ganze Jahr und Max hat diese WM verdient. Er hat große Teile dieser Saison dominiert und nie aufgegeben, obwohl so viel gegen ihn gelaufen ist. Ein großer Tag auch für RB und für Dietrich Mateschitz, der das alles hier überhaupt möglich gemacht hat. Das ist eine ganz tolle Geschichte."

Verstappen im Einzelinterview nach dem Rennen:

Frage: Max Verstappen, Sie sind Formel-1-Weltmeister, Was fühlen Sie?

Verstappen: "Es ist unglaublich. Ich habe das ganze Rennen gekämpft und hatte in der letzten Runde noch eine Chance. Es ist unglaublich, es ist verrückt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Diese Jungs hier, mein Team, sie verdienen das. Ich liebe sie so sehr und mir macht es so viel Spaß, seit 2016 mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dieses Jahr war unglaublich."

Frage: Wie war das auf der letzten Runde, als Sie die Chance bekommen haben, noch an Lewis Hamilton vorbeizufahren?

Verstappen: "Endlich ein bisschen Glück für mich. Verrückt. Ich möchte mich auch bei Checo (Teamkollege Sergio Perez/Anm.) bedanken. Er ist sensationell gefahren heute. Das war tolles Teamwork, und er ist ein großartiger Teamkollege."

Frage: Ihr Vater ist hier und erlebt diesen Triumph mit, ihre Freundin unter anderem auch. Wie ist das für Sie?

Verstappen: "Mein Ziel, als ich jung war, war Formel-1-Fahrer zu werden. Und jetzt stehst du hier und bist Weltmeister. Da kommt dir alles wieder in den Kopf. Die Reisen, alles, was wir zusammen gemacht haben. Meine Familie, meine Freunde, fast alle, die mich immer gepuscht haben, sind hier. Es ist einfach fantastisch."

Frage: Das war vielleicht das spannendste Jahr der Formel 1. Welche Nachricht haben Sie an ihr Team und die Fans?

Verstappen: "Mein Team weiß, dass ich es liebe. Ich hoffe, wir können das noch für zehn oder 15 Jahre zusammen machen. Es gibt für mich keinen Grund zu wechseln. Ich möchte für den Rest meines Lebens bei ihnen bleiben und ich hoffe, sie lassen mich. Es ist unglaublich und ich bin so glücklich. Christian (Horner, Teamchef) und Helmut (Marko, Motorsportchef) haben mir vertraut und mich 2016 ins Team geholt. Natürlich war es unser Ziel, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen. Jetzt haben wir das geschafft."

Frage: Ein paar Worte in Richtung von Lewis Hamilton?

Verstappen: "Lewis ist ein großartiger Fahrer, ein großartiger Konkurrent. Die beiden Teams haben es sich gegenseitig schwer gemacht, das gehört aber zum Sport dazu. Ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr zurückkommen werden und es nochmals versuchen."