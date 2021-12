WM-Farce: Mercedes protestiert weiter

Nach der Beurteilung der FIA, dass beide Proteste gegen Red Bull abgelehnt wurden, legte Mercedes Berufung gegen diese Entscheidung ein.

Auf den letzten Metern des letzten Rennens einer verrückten Saison hat sich Max Verstappen erstmals zum Formel-1-Weltmeister gemacht. Der Red-Bull-Pilot gewann am Sonntag in Abu Dhabi nach einem umstrittenen Finish vor Lewis Hamilton, den er aber erst in der letzten Runde überholte und sich damit doch noch den schon verloren geglaubten Titel sicherte.

Verstappen wäre der erste Red-Bull-Champion seit 2013. Mercedes blieb nur der Konstrukteurs-Titel. "Wäre" deshalb, weil Ergebnis und WM-Entscheidung wegen zwei letztlich abgelehnten Einsprüchen von Mercedes nach dem kontroversiellen Renn-Ende zwar vier Stunden nach Rennende offiziell waren. Mercedes überlegt aber, gegen ein ablehnendes Urteil weiter vorzugehen.

Es geht hier um den zweiten Protest, also jenen, der das Rennergebnis betrifft. Das angebliche Überholen hinter dem Safety-Car ist abgehakt.

Marko spricht von "unwürdigem Verlierer"

Von Mercedes äußert sich niemand mehr - dafür aber von Red Bull. Helmut Marko erklärt nach dem ganzen Chaos: "Das ganze System gehört überdacht. Es gehört Konstanz hinein, es können Entscheidungen nicht einmal so ausgelegt werden und einmal so ausgelegt werden. Die Regeln müssen vereinfacht werden. Die Prämisse muss sein: Let's race!"

Es sei für ein Formel-1-Finale "unwürdig, dass es so hinausgezögert wird die Entscheidung. Spricht aber, wenn man solche Einsprüche und Proteste einlegt, für die Gesinnung eines, würde ich sagen, unwürdigen Verlierers", so Marko. Ein klarer Seitenhieb gegen Mercedes! Marko ist sich sicher: "Wir sind der moralische Sieger!"