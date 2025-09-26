So sehen Sie Verstappens Ferrari-Premiere im Livestream

Was bringt F1-Weltmeister Max Verstappen bei seiner Langstrecken-Premiere im GT3-Ferrari auf am Nürburgring zusammen? So können Sie alles im Livestream verfolgen.

High Noon in der "Grünen Hölle"!

Wetten, dass das vorletzte Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie NLS am Samstag (Start: 12 Uhr) mehr Aufmerksamkeit als alle anderen bisherigen Rennen bekommen wird?

Schließlich ist Formel-1-Superstar Max Verstappen im Ferrari 296 GT3 am Start. Gebrandet ist der blaue Bolide des 27-jährigen Holländers mit Red Bull, auf der Fahrertür steht "VERSTAPPEN.com RACING". Und über dem Cockpit liest man noch "Franz Hermann" - unter diesem Pseudonym hat Verstappen seine ersten Langstrecken-Schritte gemacht.

Ist Verstappen sogar Geheimfavorit?

Nach bestandener Lizenz-Prüfung und mit einem konkurrenzfähigen Boliden sind "Super-Max" und sein britischen Partner Chris Lulham im Emil-Frey-Racing-Ferrari mit der Startnummer 31 alles zuzutrauen - sogar ein Premieren-Sieg. Die größte Konkurrenz dürfte vom Ford Mustang mit dem DTM-erfahrenen Fabio Scherer und dem Porsche 911 von FIA LMGT3-Champion Joel Sturm kommen.

Alles im Livestream auf VLN.de

Fans können das komplette 4-Stunden-Rennen (12 bis 16 Uhr), sowie das Qualifying (ab 8 Uhr) auf VLN.de im Livestream verfolgen.