So sprintet Hamilton noch zum WM-Titel

Nach Mexiko-Pleite will Mercedes in São Paulo zurück ins Titelrennen.

Nach der Kopfwäsche, die Mercedes-Boss Toto Wolff seinem Zweier-Piloten Valtteri Bottas erteilt hatte (er habe am Start eine "Busspur" freigelassen), versucht der WM-Zweite Lewis Hamilton die Wogen zu glätten. "Man kann uns vielleicht schlagen, aber man kann uns nicht brechen", postet der Rekord-Weltmeister und blickt schon wieder nach vorne: "Auf zum nächsten, Valtteri. Lass uns weiter pushen, Bruder."

19 Punkte liegt Hamilton zurück, noch vier Rennen stehen in der umkämpftesten Saison seit Langem noch auf dem Programm. In São Paulo steigt das letzte 29-Punkte-Wochenende in diesem Jahr, am Samstag geht's um drei Extra-Punkte im Sprint.

Freitag, 20 Uhr: Qualifying für Sprint

"Wir dürfen uns nicht mehr den kleinsten Fehler erlauben", appelliert Wolff an sein Team. Schon im freien Training am Freitag (16.30 Uhr, ORF 1 live) geht's um die Abstimmung für das Qualifying am selben Tag (20 Uhr, Sky live).

Am Samstag (20.30 Uhr, ORF 2) geht's um die letzten Sprint-Extrapunkte der Saison (3 für den Sieger, 2 für den Zweiten bzw. 1 für den Dritten). "Punkte, die wir gern mitnehmen", so Wolff, der an sich kein großer Fan des heuer neu eingeführten Sprint-Formats ist. Viel wichtiger ist für Mercedes und Hamilton der Grand Prix am Sonntag. Hamilton wird alles daransetzen, nach drei sieglosen Rennen endlich wieder ganz oben zu stehen. São Paulo gehört zwar nicht zu seinen Lieblingsstrecken, trotzdem gewann er 2016 und 2018 auf dem Traditionskurs. Und er weiß: Fährt Verstappen am Sonntag seinen 10. Saisonsieg ein, dann rückt der Rekord-Titel Nummer 8 für den 36-jährigen Briten in weite Ferne.