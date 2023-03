Sorry! Mercedes entschuldigt sich bei Fans

Vor 2. WM-Station in Saudi-Arabien entschuldigt sich Mercedes bei den Fans.

"Bahrain schmerzt", heißt es nach dem Stotterstart in einem "Brief an die Fans" auf der Mercedes-F1-Website. Man sei "mit dem ganz klaren Ziel, um die WM zu kämpfen" in die Saison gestartet. Doch Lewis Hamilton (5.) und George Russell (7.) hatten beim Auftakt nicht den Funken einer Chance. Mercedes fühlt mit den Fans: "Was in Bahrain passiert ist, hat das ganze Team verletzt, nachdem wir so viel Harte Arbeit in ein Auto gesteckt haben, das unsere Erwartungen nicht erfüllt." Weiters heißt es in dem Brief: "Die einfachen Fragen sind: Was können wir dagegen tun, und was werden wir dagegen tun?" Man wolle weder in Panik verfallen, noch etwas übers Knie brechen.

Teamchef Toto Wolff kündigte bereits an, den W14 grundlegend zu überarbeiten. Für den zweiten Saison-GP am Sonntag in Saudi-Arabien (18 Uhr, ORF1 live) dürfe man sich allerdings keine Wunderdinge erwarten. Angesichts der Hoffnungslosigkeit der Lage denkt Wolff bei der Entwicklung des neuen Boliden bereits ans Jahr 2024. Der Mercedes-Boss: "Wir wollen wieder um die WM mitfahren."