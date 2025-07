Souveräne Sprint-Pole für Piastri in Spa

Oscar Piastri startet im Belgien-Sprint von der Pole. Der McLaren-Fahrer setzte sich deutlich vor Weltmeister Verstappen und Teamkollege Norris durch.

Oscar Piastri hat sich am Freitag die Pole Position für den Sprint beim Großen Preis von Belgien gesichert. Der McLaren-Pilot setzte sich auf dem Kurs in Spa-Francorchamps mit einer Rundenzeit von 1:40,510 Minuten klar durch. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull hatte 0,477 Sekunden Rückstand auf den Australier. Lando Norris im zweiten McLaren wurde Dritter, Charles Leclerc steuerte seinen Ferrari auf Rang vier.



Die Ausgangslage ist für Lewis Hamilton denkbar ungünstig: Der Rekordweltmeister, im zweiten Ferrari unterwegs, wird das Sprintrennen nur von Startplatz 18 in Angriff nehmen. Auch bei Mercedes lief es nicht nach Wunsch – George Russell belegte lediglich Rang 13. Kimi Antonelli startet nach einem Dreher und einem beschädigten Unterboden von ganz hinten.

Piastri vor Sprint optimistisch

„Es ist schön, heute dieses Ergebnis zu erzielen“, sagte Piastri. „Die Red Bulls sind auf der Geraden sehr schnell, das macht das Leben schwer. Spa ist wahrscheinlich die schlechteste Strecke für eine Pole Position, aber das Auto fühlt sich gut an, also werde ich morgen sehen, was ich erreichen kann.“

Sprint und Rennen am Wochenende

In Spa findet das dritte Sprint-Wochenende der Saison statt. Der Sprint beginnt am Samstag um 12:00 Uhr, das Hauptrennen steigt am Sonntag um 15:00 Uhr (live ORF 1, RTL, Sky & Sport24-Liveticker). Piastri führt die WM mit acht Punkten Vorsprung auf Norris an, Verstappen liegt 69 Zähler zurück.