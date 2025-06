Hausleitner und Wurz rasen im Film-Duo über die Strecke

ORF-Kommentator Ernst Hausleitner wird beim Spielberg-GP zur Filmfigur: Nach dem Qualifying steigt er vom Mikro direkt in den "Bullitt"-Mustang – und ins PS-Spektakel am Red Bull Ring.

Formel-1-Kommentator Ernst Hausleitner tauscht am Samstag nach dem Qualifying das Reporter-Mikro gegen das Lenkrad. Gemeinsam mit Experte Alex Wurz wird er auf dem Red Bull Ring die Verfolgungsjagd aus dem Hollywood-Klassiker "Bullitt" nachstellen – stilecht im grünen Ford Mustang Fastback GT 390 und einem Dodge Charger.

Die Aktion ist Teil der insgesamt 20 Stunden Live-Übertragung, die der ORF vom Formel-1-Wochenende in Spielberg bietet. Am Samstag steht das Qualifying an (16:00 Uhr/ORF & live Sport24-Liveticker), das Rennen folgt am Sonntag um 15:00 Uhr – alles live im ORF.

Verfolgungsjagd als Legendenbeitrag

Neben der filmreifen Aktion von Hausleitner und Wurz zeigt der ORF exklusive Interviews mit Weltmeister Max Verstappen, WM-Leader Oscar Piastri sowie F1-Boss Stefano Domenicali. Auch die Austro-Verantwortlichen Toto Wolff (Mercedes) und Helmut Marko (Red Bull) kommen zu Wort.