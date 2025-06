Russell mit Bestzeit im 1. Training - Verstappen knapp dahinter

George Russell (Mercedes) war im ersten Training zum Großen Preis von Österreich der Schnellste. Der Kanada-Sieger lag vor Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren). Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erhielt die Lorenzo Bandini Trophy.

Im ersten freien Training auf dem Red Bull Ring setzte sich George Russell mit 1:05.674 Minuten an die Spitze. Der Mercedes-Pilot lag damit 0,065 Sekunden vor Lokalmatador Max Verstappen im Red Bull. "Das Auto fühlte sich gut an", sagte Russell nach der Session. WM-Leader Oscar Piastri komplettierte das Spitzentrio.

Nachwuchstalent überzeugt

Besonders aufmerksam verfolgt wurde der Auftritt von Alex Dunne. Der 19-jährige Ire ersetzte Lando Norris im McLaren und wurde überraschend Vierter. "Das ist definitiv der beste Tag meines Lebens", funkte der Formel-2-Pilot. Lewis Hamilton hatte mit Getriebeproblemen zu kämpfen und wurde nur Neunter.

Ehrung für Marko

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erhielt vor dem Training die Lorenzo Bandini Trophy. Der 82-jährige Steirer wurde für seine Verdienste im Motorsport ausgezeichnet. "Diese Ehrung bedeutet mir sehr viel", sagte Marko. Verstappen will am Sonntag seinen sechsten Sieg in Spielberg einfahren.