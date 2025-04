Verrücktes Wüsten-Spektakel: Mercedes lachender Dritter?

Ärgern Russell & Antonelli Favoriten Norris und Verstappen?

Nach dem Gähn-Grand-Prix in Suzuka geht's am Sonntag (17 Uhr, ServusTV live) in Bahrain unter Flutlicht zur Sache. Auf dem 5,4 km langen Wüsten-Kurs könnte die Formel-1-Fans ein echtes Spektakel erwarten.

Wüstensand wird dank Spezialkleber zu "Panier"

Damit der Sand nicht zum Spielverderber wird, wurde die umliegende Wüste mit einem Spezialkleber versiegelt, zudem machte eine aus England importierte Spezialmischung den Asphalt rauer.

Im Mittelpunkt der Renn-Action: WM-Leader Lando Norris (McLaren) und Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), die nach drei Grands Prix und einem Sprint nur durch einen Punkt getrennt sind.

Vizeweltmeister Norris, der bereits im letzten Jahr im WM-Duell mit Verstappen Nerven gezeigt hatte, könnte sich diesmal im McLaren-Duell mit Shanghai-Sieger Piastri aufreiben. Der Australier wollte in Suzuka mehrmals überholen, wurde aber von der Crew um Teamchef Stella zurückgepfiffen, was bei Piastri für Unverständnis sorgte: "Ich hatte den Speed, um Max zu attackieren ...". Red-Bull-Mastermind Helmut Marko hatte nichts gegen die McLaren-Order: "Wenn sie sich wieder (wie im letzten Jahr, d. Red.) gegenseitig die Punkte wegnehmen, soll es uns recht sein."

Verstappen hingegen erhöht den Druck auf das eigene Team: "Wir haben noch immer nicht das beste Auto. Wir müssen pushen, dass wir dorthin kommen." Lachender Dritter im Duell Red Bull gegen McLaren könnte Mercedes sein. "Unser Auto hat Potenzial", sagt Mercedes-Boss Toto Wolff. "Wenn wir das im Suzuka-Qualifying besser umgesetzt hätten, wäre ein Podestplatz möglich gewesen."

Russell hat mit Bahrain noch eine Rechnung offen

Im Gegensatz zu Suzuka, wo Überholen nahezu unmöglich war, garantiert Bahrain traditionell Action. Die Wüsten-Strecke liegt den Silberpfeilen traditionell: Der zu Ferrari abgewanderte Rekordweltmeister hat dort fünf Mal gewonnen. Im zweiten GP im Corona-Jahr 2020, als Hamilton aussetzen musste, hätte der damalige Ersatzmann George Russell zugeschlagen, wenn man ihn nicht irrtümlich mit falschen Vorderreifen (von Teamkollege Bottas) auf die Strecke geschickt hätte. Jetzt brennt Russell auf Revanche. Oder rast der 18-jährige Teamkollege Kimi Antonelli (schrieb in Suzuka als jüngster Führender inklusive schnellster Runde Geschichte) erstmals aufs Podest?