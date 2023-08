Steht Verstappen bereits in Suzuka als Weltmeister fest?

Nach dem 9. Verstappen-Sieg in Folge rüstet man bei Red Bull für die WM-Party.

Von der Mega-Party in Zandvoort, wo mehr als 100.000 Niederländer inklusive Königsfamilie ihren Nationalhelden feierten, geht‘s in den Königlichen Park nach Monza. Beim Traditions-GP am Sonntag (15 Uhr, ORF1 live) kann Red-Bull-Star Max Verstappen mit seinem 10. GP-Sieg in Folge Sebastian Vettel (9 Siege 2013) endgültig aus den Rekordlisten verdrängen.

"Verfolger" Perez hat bereits 138 Punkte Rückstand

Und den nächsten Schritt Richtung Titel-Hattrick machen. Nach 13 Saisonrennen liegt „Super-Max“ bereits 138 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez (und steuert nebenbei auf einen Rekordvorsprung zu (bisher Vettel/155 P.).

Wie 2022. Und wann ist Verstappen der dritte WM-Titel in Folge auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen? Das könnte bereits am 24. September beim Japan-GP der Fall sein. Schon im Vorjahr hatte sich Verstappen bereits in Suzuka zum Weltmeister gekrönt, damals standen danach allerdings nur mehr vier Rennen am Programm, heuer sind es noch sechs. Red-Bull-Mastermind Helmut Marko: „Für unseren Motorenpartner Honda wäre eine WM-Feier in Japan natürlich perfekt und ich hätte auch nichts dagegen.“