Super-VIP-Athleten mischen die Formel 1 auf

Formula 1 Goes America! Beginnend mit Austin am Sonntag (21 Uhr, ServusTV live) steigen im kommenden Monat gleich vier Rennen in Folge in Nord-, Mittel- und Südamerika. Abgeschlossen wird die Übersee-Tour mit der spektakulären Premiere in Las Vegas am 19. November.

Damit schwappt der Formel-1-Hype endgültig hinüber nach Amerika. Wenige Tage vor dem Primetime-GP in Austin (Sonntag, 21 Uhr, oe24-Liveticker) vermelden Formel 1 und das Alpine-Team die nächste Starpower-Stufe. Nachdem Hollywood-Star Ryan Reynolds („Deadpool“) als Investor bei Alpine F1 eingestiegen ist (sein Unternehmen Maximum Effort übernahm mit einem Konsortium 24% der Team-Anteile) sickern jetzt neue spannende Details durch. Angeführt von den Football-Superstars Patrick Mahomes und Travis Kelce von Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs investieren weitere Sport-Giganten in den französischen Formel-1-Rennstall. Dazu zählen neben Tennis-Ass Alexander Zverev und Golf-Champion Rory McIlroy auch der frühere spanische Fußball-Weltmeister Juan Mata, der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold (Champions-League-Sieger 2019 mit Liverpool) und der zweifache britische Box-Weltmeister Anthony Joshua. Alpine und das Investmentunternehmen Otro Capital veröffentlichten am Dienstag eine Liste mit den Namen. Taylor-Swift-Lover Kelce ist begeistert Die Gelegenheit habe er sich nicht nehmen lassen können, sagte Quarterback-Star Mahomes: „Es ist eine aufregende Zeit für den Sport.“ Kansas-Kumpel Kelce, zurzeit als Boyfriend von Pop-Queen Taylor Swift in den Schlagzeilen, schwärmt: „Ich bin begeistert, dass ich mich einer Investoren-Gruppe mit Kräften wie Patrick (Mahomes, d. Red.) und dem Otro-Capital-Team bei diesem aufregenden Projekt mit Alpine F1 anschließen darf.“ Noch dümpelt Alpine im Mittelfeld herum Kelce weiter: „Es geht um einen Beitrag zu einem Sport, der Präzision und Teamwork verlangt und unerbittlich dem Erfolg nachjagt. Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und bin gespannt, was wir zusammen erreichen.“ Wir sind gespannt, was Alpine (dümpelt derzeit mit Pierre Gasly und Esteban Ocon im Mittelfeld) daraus macht. Und wer von den Superstars in den nächsten Wochen im Fahrerlager auftaucht!