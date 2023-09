Im königlichen Park von Monza lieferte der Spanier Carlos Sainz sich packende Duelle mit Max Verstappen und Charles Leclerc. Doch die Aufregung war nach dem Rennen noch nicht vorbei.

Dieses Wochenende wird der Ferrari-Pilot Carlos Sainz so schnell wohl nicht vergessen. Der spanische Formel-1 Star fuhr am Samstag in Monza vor den heimischen Tifosi auf die Pole Position und konnte im Rennen Max Verstappen rund ein Drittel der Distanz hinter sich halten. Erst nach hartem Kampf konnte der Holländer Sainz überholen und seinem zehnten Sieg in Folge entgegenfahren.

Nächste Verfolgungsjagd

???????? Carlos’ watch that got stolen: the Richard Mille RM 67-02, which is known for it’s lightness and customised to the colors of the Spanish flag ???? #CarlosSainz | #ItalianGP pic.twitter.com/ftw9hzsUcJ — Carlos Sainz News (@CSainzNews_) September 3, 2023

Doch auch mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc lieferte sich Sainz ein packendes Duell um den schlussendlich dritten Platz. Die Aufregung war für Sainz aber damit nicht zu Ende. Am Abend war er ins Hotel Armani in Mailand zurückgekehrt, als ihn drei Burschen im Alter von 18 bis 20 Jahren umarmten und ihm seine Uhr mit einem Trick abnehmen wollten. Die Spezialanfertigung von Richard Mille soll rund eine halbe Million Euro wert sein.

Der spanische Fahrer, der von einem Leibwächter begleitet wurde, zögerte nicht und nahm sofort die Verfolgung der beiden Räuber auf. Tatsächlich verfolgte Sainz die drei Personen nach dem Überfall, wobei ihm glücklicherweise auch Passanten halfen, die Räuber zu stoppen.

Die Diebe wurden nach einer kurzen Verfolgungsjagd von der Polizei verhaftet.