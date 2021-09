Der GP von Zandvoort wird dieses Wochenende zum allerersten Mal über die Bühne gehen. Die Stadt ist richtig im Verstappen-Fieber - änderten sogar Tempobegrenzungen um.

Besonders die holländischen Formel-1-Fans haben am Wochenende ein Mega-Spektakel in orange geplant! Max Verstappen kommt "nach Hause" nach Zandvoort. In einer Marketing-Kampagne hat die Stadt jetzt sogar die Verkehrszeichen umgeändert. Tempobegrenzungsschilder zeigen nun nicht mehr 30 km/h an, sondern 33 - die Nummer von Verstappen - an.

Die Stadt ist komplett im Formel-1-Fieber und nutzt jede Gelegenheit seinen Helden zu feiern. Flaggen schmücken bereits viele Häuser in der 17.000-Einwohner-Gemeinde. In so manchem Schaufenster wird mit dem Grand Prix geworben. Auch der Bürgermeister ließ sich mit einem Modell von Verstappens Rennwagen ablichten.

Dass am Wochenende tausende Formel-1-Fans ins geschützte Dünengebiet an der Nordseeküste strömen werden, ärgert Umweltschützer und dürfte für ein ziemliches Verkehrschaos sorgen. Die Organisatoren bitten daher eindringlich, dass möglichst viele mit Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmitteln den Weg zur Strecke antreten.

Na hoffentlich gibt es bei 3 km/h mehr in der Ortschaft keine Vorkommnisse. Die Niederländer sind jedenfalls froh, dass Verstappen eine relativ geringe Startnummer hat ...

With the Dutch Grand Prix next weekend, they have started to change the traffic signs in Zandvoort from 30 (kp/h) to 33, matching Max Verstappen's number. pic.twitter.com/79IOjDyCIX — Joe Pompliano (@JoePompliano) August 25, 2021