× Verstappen dominiert Training in Suzuka: Das Imperium schlägt zurück

Eine Woche nach der Pleite von Singapur schlägt das Imperium zurück. Weltmeister Max Verstappen dominierte beide Freitags-Trainings auf dem Highspeed-Kurs in Suzuka nach Belieben. Der Vorjahrssieger geht auch als Topfavorit in den "Frühstücks-GP" am Sonntag (7 Uhr/ORF1 live).

"Hier funktioniert unser Auto wieder so, wie ich mir das vorstelle", resümierte Verstappen nach der zweiten Freitag-Session zufrieden. Nach dem schwachen Abschneiden in Singapur (nach 10 Siegen in Folge nur Platz 5) ist der Red-Bull-Star wieder in seinem Element. In der langsameren ersten Einheit verwies Verstappen Singapur-Sieger Carlos Sainz (Ferrari) auf Platz zwei (+0,626 Sek.), im zweiten Training dessen Scuderia-Kollegen Charles Leclerc (+0,320).

Direkt dahinter landete beide Male McLaren-Star Lando Norris. Mercedes hat augenscheinlich Aufholbedarf. George Russell (13./5.) und Lewis Hamilton (16./14.) fuhren hinterher. Sergio Perez im zweiten Red Bull konnte weder bei den schnellen Runden (11./9.), noch bei den Long Runs überzeugen. Auch die Renn-Simulation dominierte Verstappen.

Logisch, dass Red-Bull-Teamchef Chris Horner mit seinem Top-Piloten zufrieden ist: "Max hat mit seiner ersten fliegenden Runde an diesem Wochenende eine klare Ansage gemacht."

Schwerer Einschlag von Gasly

Für ein Schockmoment sorgte Pierre Gasly (Alpine): Wegen seines Einschlags wurde das zweite Training vorzeitig beendet. Der Franzose hatte sich in Kurve 9 verbremst und war in die Streckenbegrenzung gekracht. Dabei demolierte Gasly die linke Radaufhängung, schien aber unversehrt geblieben zu sein.

Sieben Grands Prix vor dem Saisonende liegt Verstappen, zuletzt in Singapur nur Fünfter, in der WM-Wertung 151 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Der Niederländer kann frühestens in rund zwei Wochen in Katar zum dritten Mal nacheinander Weltmeister werden.

Red Bull kann Konstrukteurs-Titel fixieren

Red Bull hält bei 597 Punkten steht dank seines Mega-Vorsprungs von 308 Punkten (mehr als doppelt so viele wie "Verfolger" Mercedes/289!) allerdings schon in Japan vor dem erneuten Gewinn der Konstrukteurs-WM. Verstappen und Sergio Perez müssen in Suzuka mindestens einen Punkt mehr holen als Mercedes. Gleichzeitig dürfen sie nicht mehr als 24 Zähler auf Ferrari (Dritter mit 265 Punkten) einbüßen.

Die Langeweile-Kritik an der Red-Bull-Dominanz wies Verstappen in Suzuka erneut zurück. "Ich denke nicht, dass es unbedingt schlecht ist, was der Formel 1 passiert ist, weil wir einfach besser waren als alle anderen. Wenn die Leute das nicht zu schätzen wissen, dann sind sie keine echten Fans", sagte der 25-Jährige. Er peilt im 17. Saisonrennen seinen bereits 13. Sieg an.