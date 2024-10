Verstappen-Strafen bei Sainz-Sieg in Mexiko

Während Carlos Sainz beim GP von Mexiko den nächsten Sieg für Ferrari einfuhr, hagelte es für WM-Leader Max Verstappen (Red Bull/6.) Strafen. Verfolger Lando Norris (McLaren) reduziert als Zweiter seinen WM-Rückstand auf 47 Punkte.

Dabei lief noch am Start alles perfekt für Verstappen. Der Red-Bull-Star setzt sich vor Pole-Mann Carlos Sainz (Ferrari) an die Spitze. Doch dahinter kracht es zwischen Albon (Williams) und Tsunoda (Racing Bulls). Safetycar. Kurz nach dem Restart bremst Sainz mit DRS-Hilfe Verstappen aus und ist vorn. Verstappen liefert sich mit seinem WM-Verfolger Lando Norris (McLaren) ein hartes Rad-an-Rad-Duell. Beide kommen von der Strecke. Davon profitiert Leclerc im zweiten Ferrari und geht an beiden vorbei und setzt sich hinter Sainz auf Platz 2 fest.

Zwei 10-Sekunden-Strafen für Verstappen

Für Verstappen kommt es knüppeldick: Der Dreifach-Weltmeister kassiert gleich zwei 10-Sekunden-Strafen - weil er Norris von der Strecke drängte und sich wegen Verlassens der Strecke einen Vorteil verschafft haben soll. Dazu kriegt er Probleme mit den Reifen.

Runde 27: Verstappen sitzt seine Strafen ab und kommt als 15. unmittelbar vor seinem Red-Bull-Kollegen Serio Perez zurück aus der Box und startet eine Aufholjagd.

Während Sainz in seinem fünftletzten GP für Ferrari der Scuderia den nächsten Sieg beschert (Norris zog im Finish an Leclerc vorbei und verhinderte einen neuerlichen Doppelsieg), kam Verstappen als Sechster ins Ziel und im Hinblick auf die WM mit einem "blauen Auge" davon. Obwohl bereits seit zehn Rennen ohne Sieg, liegt der Holländer noch immer 47 Punkte vor Norris, dem langsam die Rennen ausgehen.

Konstrukteurs-WM: Red Bull nur mehr Dritter

Weil Sergio Perez seinen wohl letzten Heim-GP im Red Bull als 17. außerhalb der Punkteränge beendete, wurden die Bullen in der Konstrukteurs-WM von Ferrari überholt und sind nur mehr Dritter (McLaren führt mit 29 Punkten Vorsprung auf Ferrari).

Weiter geht's am nächsten Wochenende mit dem Brasilien-GP in Sao Paulo, danach stehen nur mehr drei Rennen am Programm.