Verstappen plant in Mexiko Rekord-Coup

Beide Red-Bull-Piloten gehen am Sonntag mit Siegambitionen in den Mexiko-GP. Max Versappen will den alleinigen Sieg-Rekord holen, Sergio Perez will sein Heimrennen unbedingt gewinnen und auf Platz zwei in der Fahrer-WM rasen.

Den WM-Titel hat Max Verstappen schon vor rund drei Wochen in Japan fixiert, vor sechs Tagen ließen er und Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez in den USA den vorzeitigen Gewinn der Konstrukteurs-WM folgen. Die Saisonziele gehen den Bullen dennoch nicht aus. Im drittletzten Rennen der Saison, dem GP von Mexiko, könnten sich die ­beiden Fahrer am Sonntag (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) jedoch durchaus gegenseitig im Weg stehen. Verstappen-Rekordjagd: Pérez als Spielverderber? „Wir sind noch immer hier, um zu gewinnen. Wir werden weiter attackieren und alles tun, um auch in der restlichen Saison konkurrenzfähig zu sein“, versprach Verstappen. Er geht auf seinen bereits 14. Sieg in dieser Saison los – dieses Kunststück ist bisher noch keinem einzigen Formel-1-Fahrer gelungen. Ausgerechnet Pérez hat aber etwas dagegen, dass der 25-

jährige Niederländer schon dieses Wochenende zum alleinigen Rekordhalter wird. „Mein Ziel ist, meinen Heim-Grand-Prix zu gewinnen. Ich weiß, dass ich das Auto und das Team habe, um das zu schaffen. Ich werde hundert Prozent geben“, verkündete der 32-jährige Mexikaner. Für Pérez, der aktuell zwei Punkte hinter Charles Leclerc (Ferrari) auf dem dritten WM-Platz liegt, geht es noch um den zweiten WM-Rang. Den zweiten Fahrer zum Vize-Titel zu pushen, ist auch das verbleibende Saisonziel für Red-Bull-Mastermind Helmut Marko. Platz eins uns zwei in der Fahrerwertung gab es bei den Bullen noch nie.

Im Vorjahr ging der Sieg in Mexiko an Verstappen, Pérez wurde Dritter. Indes gab die Formel 1 am Donnerstag bekannt, dass der Vertrag mit Mexiko verlängert wurde, bis inklusive 2025 hier weitere Rennen stattfinden ­werden.