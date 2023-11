Max Verstappen war ein weiteres Mal in dieser Saison unantastbar. Bei seinem 19. Sieg erreichte er auch die tausendste Führungsrunde und stellt somit zwei neue Rekorde auf. In einem Herzschlagfinale holte sich Mercedes Platz 2 in der Konstrukteurswertung.

Mehr Infos folgen in Kürze... +++ Das Rennen im LIVETICKER zum Nachlesen +++