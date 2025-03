× Verstappen und Norris kämpfen um den Sieg

Morgen (4 Uhr, live ServusTV & Sport24-Liveticker) steigt das zweite Rennen der Formel-1-Saison in Shanghai. Nach Norris' Sieg in Melbourne geht das WM-Duell mit Verstappen in die nächste Runde.

Die Formel 1 ist zurück in China! Zum zweiten Mal seit der Corona-bedingten Pause (2020–2023) gastiert die Königsklasse wieder auf dem Shanghai International Circuit. Im Fokus steht das Duell zwischen Lando Norris und Max Verstappen, das sich bereits beim Saisonauftakt in Melbourne abzeichnete. Wird es wieder ein Zweikampf? Beim letzten China-GP setzte sich Verstappen durch und verwies Norris auf Rang zwei. Auch in diesem Jahr könnte sich ein ähnliches Szenario wiederholen. In Melbourne feierte Norris seinen ersten Sieg der Saison, während Verstappen mit Platz zwei Vorlieb nehmen musste. Hamilton als China-Spezialist Doch es gibt einen dritten Kandidaten, der das Rennen beeinflussen könnte: Lewis Hamilton. Der Ferrari-Neuzugang gilt als „China-Experte“ – mit sechs Siegen ist er Rekordhalter auf dieser Strecke. Sein Erfolg in der Sprint-Qualifikation könnte ein gutes Omen sein. © oe24 × „Ich kann es kaum glauben. Wir haben tatsächlich die Pole im Sprint geholt! Natürlich ist das nicht das Hauptrennen, also gibt es noch Arbeit für morgen. Aber das bringt uns in eine gute Ausgangslage für das Rennen“, so Hamilton.