Verwechslung: Roger Federer bei Miami GP plötzlich Schauspielstar

"Hast du eine Ahnung, wie der wahre König aussieht": Tennisfans schäumen vor Wut, nachdem Roger Federer von der Formel 1 mit einem Schauspieler verwechselt wurde. Das Netz lacht über den Aussetzer der F1-Übertragenden.

Der mit Spannung erwartete Große Preis von Miami war eher etwas für die Taktik-Fans. Max Verstappen gewann vom neunten Startplatz aus seinen dritten GP der Saison und baute seine WM-Führung aus. Sergio Perez, Verstappens Teamkollege, wurde Zweiter und bleibt somit in der WM in Schlagdistanz.

Kuriose Grafik

In der Schlussphase des Grand Prix auf dem Miami International Autodrom schwenkte die Kamera auf einen Zuschauer am Streckenrand. In Wirklichkeit war es der Schauspieler James Marden. Auf der TV-Grafik erschien jedoch der Name des 20-fachen Grand-Slam-Siegers Roger Federer.

Für die Fans ein Grund sich in den sozialen Netzwerken zu echauffieren. Ein Fan kommentierte: "@F1 #MiamiGP seriously???? Was ist los mit euch, Leute? Nichts für ungut, aber habt ihr eine Ahnung, wie der wahre König aussieht? @rogerfederer"