Vettel-Panne sorgt für Lacher in Portimao

Beim erstn Training für den rand Prix von Portugal sorgte der deutsche Vierfach-WeltmeisterSebastian Vettel für kuriose Szenen. Der Aston-Martin-Pilot hatte sich in der Boxengasse verirrt. Der Deutsche steuerte nicht sein eigenes Team an, landete bei McLaren und kam letzten Endes auf dem Platz seines Ex-Teamkollegen Daniel Ricciardo zum Stehen.

Vettel bemerkte seinen Fehler jedoch schnell und fuhr zwei Garagen weiter auf den richtigen Platz.

"Sorry dafür, das musste ja irgendwann passieren", witzelte der Vierfach-Weltmeister. Und ergänzte: "Ich habe mich schon gewundert, warum noch niemand da steht."

Im Training herschte jedoch kaum Heiterkeit bei Vettel. Mit Platz 16.und einem Rückstand von 1,757 Sekunden war der Deutsche weit entfernt von Top-Platzierungen.. Sein Teamkollege Lance Stroll hatte es immerhin auf den elften Platz (+1,246) geschafft.

"I was wondering why nobody was there!" ????



Sebastian Vettel stops in the wrong box on his way back to the garage ????#SkyF1 | #F1 | #PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/dCu10vPCgK