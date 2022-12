Vokuhila, Schnauzer & Bier für F1-Star Bottas

Formel-1-Star Valtteri Bottas nutzt die Winterpause und unterzieht sich einem Umsyling. Das Video geht inzwischen auf Instagram viral.

Wie der 33-jährige Finne auf seiner Instagram-Seite zeigt, wird es im rennfreien Winter Zeit für eine persönliche Veränderung. In seiner Wahlheimat Australien will sich der zehnfache Grand-Prix-Sieger anpassen.

"Es ist schön zurück zu sein. Aber ich habe das Gefühl, hier nicht ganz reinzupassen", startet der Vizeweltmeister von 2019 und 2020 in seinem Video. Freundin Tiffany Cromwell, australische Rennradfahrerin, reagiert verwirrt. Eine Typenveränderung muss für den Alfa Romeo-Piloten her.

Mit Vokuhila, Schnauzer, ärmellosen Shirt und lokalem Bier - zufällig sogar mit seinen Initialen - ist die Integration in "Down Under" gelungen.