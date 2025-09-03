Was feiern Marko und Wolff GEMEINSAM in Wien?

Sie waren so etwas wie Lieblingsfeinde, inzwischen haben sie sich zusammengerauft: Mercedes-Boss Toto Wolff (53) und Red-Bull-Mastermind Helmut Marko (82). Am 8. Oktober werden beide gemeinsam eine Auszeichnung entgegennehmen und mit ihnen die lebende F1-Legende Gerhard Berger (66).

Dass sich Marko, Wolff und Berger am 8. Oktober in Wien treffen werden, hat einen besonderen Grund. Die rot-weiß-roten Motorsport-Urgesteine werden im Rahmen der 29. Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle geehrt: für ihre Verdienste in der Formel 1. Die drei werden mit dem Special Award ausgezeichnet. Passenderweise trägt die Trophäe, mit der auch Österreichs Sportler des Jahres ausgezeichnet werden, den Namen NIKI - im Gedenken an Niki Lauda ( †70), zu dem Marko, Wolff und Berger eine besondere Verbindung hatten.

Marko: "Eine Ehre, diesen Preis in Nikis Namen entgegenzunehmen"

Marko, Wolff und Berger sind übrigens nicht die ersten Formel 1-Protagonisten, die den Special Award erhalten. 2006 wurde Namensgeber Niki Lauda selbst mit jener Trophäe für sein Lebenswerk geehrt, die seit seinem Tod 2019 nach ihm benannt wurde. „Dass dieser Award den Namen von Niki Lauda trägt, macht ihn für mich ganz besonders", sagt der langjährige Red-Bull-Weltmeistermacher Helmut Marko. "Niki war weit mehr als nur ein dreifacher Weltmeister – er war ein Kämpfer, ein Vorbild und für viele von uns auch ein Freund. Sein Vermächtnis lebt in unserem Sport weiter, und es ist eine Ehre, diesen Preis in seinem Namen entgegenzunehmen.“

Berger: "Etwas Besonderes"

Der zehnfache GP-Sieger Gerhard Berger freut sich ebenfalls auf den speziellen Abend: „Einen Award verliehen zu bekommen, ist immer etwas Besonderes – vor allem in der Heimat und noch dazu, wenn die Trophäe nach unserer Formel 1-Legende Niki Lauda benannt ist."

Wolff: "Niki als Maßstab für Stärke und Widerstandsfähigkeit"

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff verband eine jahrelange Freundschaft mit Niki Lauda. Entsprechend groß ist die Freude beim Wiener, den NIKI zu erhalten: „Niki Lauda war nicht nur einer der bedeutendsten Sportler seiner Zeit, sondern auch eine geradlinige und unbeugsame Persönlichkeit. Vor allem aber war er mein Freund, mit dem ich durch eine enge und besondere Freundschaft verbunden war, in der wir viele Höhen und Tiefen erlebt haben – doch selbst in den schwierigsten Momenten gab es immer wieder viel zu lachen. Sein Lebenswille, seine Klarheit und seine Resilienz werden mir für immer ein Maßstab für Stärke und Widerstandsfähigkeit bleiben."