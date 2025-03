Wurz legt sich fest: "Norris wird Weltmeister"

Formel-1-Fans müssen an diesem Wochenende früh raus: Noch eine Stunde früher als das Qualifying für den GP von Australien am Samstag (6 Uhr) startet das Rennen am Sonntag. ORF1 ist beim Auftaktrennen live dabei - mit Experte Alexander Wurz, so heuer so viel Spannung wie schon lange nicht erwartet.

Mit "einer Riesenvorfreude" flog Wurz gemeinsam mit ORF-Kommentatorlegende Ernst Hausleitner nach Australien, wo er für den ORF auch hinter die Kulissen blickt. Doch auch bei jenen Rennen, die Wurz/Hausleitner nicht live kommentieren (jedes zweite GP-Wochenende ist ServusTV dran), müssen Fans nicht auf das Kult-Duo verzichten - sie können den Live-Kommentar als Aufzeichnung nachhören. oe24: Herr Wurz, was erwarten Sie von der letzten Saison unter dem aktuellen Reglement?

ALEXANDER WURZ: Eine richtig coole, spannende Saison. Das hat einen Grund: Je länger ein aktuelles Reglement läuft, desto enger wird's. Red Bull war lange der Vorreiter, aber da haben sich die anderen Topteams inzwischen alles abgeschaut. Die technischen Lösungen der Autos sind sehr ähnlich geworden, wobei die Budget-Obergrenze allen dieselben Möglichkeiten bei der Entwicklung lässt. Damit haben wir jetzt die Top-Teams auf dem selben Niveau, und das macht es so spannend. Jetzt rückt das Feld vom Ersten bis zum Letzten zusammen. Vor allem zwischen den ersten vier Teams wird's total eng. © oe24 × oe24: Test-Bestzeit fuhr überraschend Carlos Sainz im Williams - trauen Sie dem Team eine Sensation zu?

WURZ: Ich würde es mir wünschen für mein Ex-Team bei all der Tradition. Sie können vielleicht da oder dort hinschnuppern. So richtig mitspielen bei den großen Teams werden sie nicht. Mit Sainz und Albon haben sie zwei echte Kapazunder. oe24: Wie schwer wird es für Lewis Hamilton, Ferrari den Titel-Traum zu erfüllen?

WURZ: Einfach wird's nicht. Lewis muss sich einmal an sein neues Cockpit, bei dem es auf kleinste Handgriffe ankommt gewöhnen. Dazu hat er neue Leute um sich. Mit Bono (Peter Bonnington, seinem langjährigen Renningenieur bei Mercedes, d. Red.) hat er sich blind verstanden. oe24: Sky-Experte Ralf Schumacher meinte sinngemäß, das wird sich nicht mehr ausgehen für den mittlerweile 40-jährigen Hamilton ...

WURZ: Abwarten! Lewis darfst du nie unterschätzen. Aber wer hätte gedacht, als er von McLaren zu Mercedes gekommen ist, dass er so durchstarten würde? Er ist nicht umsonst Rekord-Weltmeister. "Hamilton und Leclerc bei Ferrari - das wird ein Psychokrieg" oe24: Kann es sein, dass er am Teamkollegen Charles Leclerc und dessen starke Qualifying-Leistungen zerbricht?

WURZ: Das kann tatsächlich zum Problem werden für Lewis, das haben wir im letzten Jahr schon bei George Russell, der auch ein Top-Qualifyer ist, gesehen. Wenn Lewis um die WM mitfahren will, muss er daran arbeiten, dass es für die eine Runde passt. Aber auch für Charles wird der Druck extrem hoch. Lewis hat viele Tricks auf Lager. Seine Aura, sein Auftreten, das muss Charles auch erst verarbeiten. Ich schätze, da wird's einen Psychokrieg geben. oe24: Wie wird George Russell mit der neuen Nummer-1-Rolle bei Mercedes umgehen? Wird er um den Titel mitfahren?

WURZ: Der Druck ist größer als in den letzten Jahren, als er Rekordweltmeister Hamilton als Teamkollege hatte. Jetzt muss den Jungen (Kimi Antonelli, d. Red.) immer schlagen, sonst wird er nervös. Ich denke, der Kimi wird gleich von Beginn an vorne mitfahren, keine Frage! oe24: Wenn Sie sich auf einen Fahrer festlegen müssen: Wer wird Weltmeister?

WURZ: Muss ich das? Also gut, dann sag ich: Lando Norris. ORF und ServusTV wechseln sich an den 24 GP-Wochenenden als Live-F1-Station im heimischen Free-TV ab. Den Beginn macht der ORF in Australien, das WM-Finale in Abu Dhabi (5.-7. Dezember) läuft auf ServusTV.